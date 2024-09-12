Россияне обстреляли в Мурманской области самолет

Россияне обстреляли в Мурманской области самолет2
- 12.09.2024, 12:29
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Его приняли за БПЛА.
После воздушной тревоги в Мурманской области российские военные настолько разнервничались, что случайно обстреляли пролетавший в небе легкомоторный самолет, приняв его за «вражеский БПЛА».
Об этом сообщили в прокремлевских Telegram-каналах.
«Два легкоспортивных самолета (ATEC 321 Faeta NG и BRM Aero Bristell NG5) вылетели с посадочной площадки в Апатитском муниципальном округе в Архангельск… После взлета пилот одного из бортов увидел, что второй самолет ведет себя как-то странно, и подал сигнал бедствия. Позже выяснилось, что второй борт обстреляли из стрелкового оружия», — говорится в сообщении.
Пилот в результате обстрела не пострадал, однако перепуганные военные РФ повредили пулями крыло и фары самолета.