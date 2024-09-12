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В Пинском районе началась паника из-за разбросанных «фонариков со взрывчаткой»

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  • 12.09.2024, 12:36
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В Пинском районе началась паника из-за разбросанных «фонариков со взрывчаткой»

Властям пришлось реагировать.

Близкий к властям Брестской области Telegram-канал #1регион сообщил, что в различных чатах Пинска появилась информация о якобы опасных фонариках со взрывчаткой. Мол, по всему району разбросали устройства, которые могут взорваться в руках. Авторы Telegram-канала #1регион заверили, что это ложь, пишет «Телеграф».

Судя по всему, причиной таких запугиваний стало желание посеять панику среди населения. В местных чатах то и дело появлялись сообщения с призывом распространить информацию, которая якобы даст возможность не нарваться на беду.

Однако авторы Telegram-канала #1регион заверили, что все это — чистый фейк. Более того, по их словам, нечто подобное было уже раньше: правда, тогда речь шла о взрывчатке в кошельках, купюрах, игрушках или ядовитых пробниках духов.

«Напомним, подобные слухи с этим же фото появлялись раньше по разным регионам России. Теперь они добрались и до Беларуси. Например, еще в марте эти фейковые предупреждения рассылались по местным чатам Гомельской области», — подчеркнули авторы канала.

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