В Пинском районе началась паника из-за разбросанных «фонариков со взрывчаткой» 2 12.09.2024, 12:36

4,978

Властям пришлось реагировать.

Близкий к властям Брестской области Telegram-канал #1регион сообщил, что в различных чатах Пинска появилась информация о якобы опасных фонариках со взрывчаткой. Мол, по всему району разбросали устройства, которые могут взорваться в руках. Авторы Telegram-канала #1регион заверили, что это ложь, пишет «Телеграф».

Судя по всему, причиной таких запугиваний стало желание посеять панику среди населения. В местных чатах то и дело появлялись сообщения с призывом распространить информацию, которая якобы даст возможность не нарваться на беду.

Однако авторы Telegram-канала #1регион заверили, что все это — чистый фейк. Более того, по их словам, нечто подобное было уже раньше: правда, тогда речь шла о взрывчатке в кошельках, купюрах, игрушках или ядовитых пробниках духов.

«Напомним, подобные слухи с этим же фото появлялись раньше по разным регионам России. Теперь они добрались и до Беларуси. Например, еще в марте эти фейковые предупреждения рассылались по местным чатам Гомельской области», — подчеркнули авторы канала.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com