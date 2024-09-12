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Назван самый популярный писатель в Беларуси

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  • 12.09.2024, 12:50
  • 3,720
Назван самый популярный писатель в Беларуси

Он хорошо вам известен.

Национальная библиотека назвала Владимира Короткевича самым популярным автором среди белорусов. Подробности озвучил заместитель генерального директора, директор по науке и информационным технологиям Национальной библиотеки Беларуси Александр Бабук, пишет БелТА.

По его словам, специалисты Института социологии Национальной академии наук каждый год проводят исследования по социологии чтения, где пытаются выяснить, читают ли белорусы книги, если да, то какие у них читательские предпочтения. Бабук обратил внимание на то, что, сравнении с советским временем, люди читают меньше, а также реже посещают библиотеки.

- Самым читаемым писателем является Владимир Короткевич, на втором месте Василь Быков.

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