В ожидании сенсации 2 Владимир Фесенко

12.09.2024, 13:01

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Владимир Фесенко

Новость могут подавать поэтапно.

Все в ожидании, в частности в контексте визита в Киев госсекретаря США и министра иностранных дел Великобритании, приятных и сенсационных новостей о предоставлении разрешения Украине использовать западное дальнобойное оружие для ударов по российским военным и инфраструктурным объектам на территории РФ.

У меня чуть более сдержанные ожидания. Вполне вероятно, что эту новость нам будут подавать ограниченными порциями и поэтапно. Так сказать, растянут удовольствие на определенное время. Поначалу могут сказать, что решение будет принято в ближайшее время, но без конкретики. Второй шаг – президент США и премьер-министр Великобритании могут сказать, что Украина получает разрешение бить по территории РФ британскими дальнобойными ракетами.

Ну а о таком же использовании американских дальнобойных ракет (но по четко определенным и согласованным с США целям) может быть заявлено во время встречи президентов США и Украины в Соединенных Штатах во второй половине сентября. И это еще почти идеальный сценарий. Потому что, к сожалению, может быть, как и раньше – чего-то ожидают, а оно не происходит.

Однако сейчас вероятность такого решения (о разрешении Украине использовать западное дальнобойное оружие для ударов по территории РФ) действительно намного выше, чем раньше. США и другие наши западные партнеры должны ответить на поставку России баллистических ракет из Ирана. Приблизительно именно так наши западные партнеры действуют во время нынешней полномасштабной войны между Россией и Украиной. Они, как правило, не действуют на опережение, они отвечают на эскалацию со стороны России. Это не самая лучшая стратегия, на мой взгляд, но хотя бы задачу-минимум – поддержание относительной боеспособности Украины – она выполняет. За что мы и благодарим наших партнеров.

Однако параллельно напоминаем, что лучше действовать быстрее и решительнее.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

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