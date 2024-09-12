Джон Бон Джови уговорил женщину не прыгать с моста во время съемок клипа 1 12.09.2024, 13:11

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Артист получил благодарность от полиции города Нэшвилл.

Американский рок-музыкант, лидер группы Bon Jovi Джон Бон Джови во время съемок клипа отговорил женщину от попытки суицида. Об этом сообщает в соцсети X местная полиция.

Этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения, а полицейские опубликовали видео.

На кадрах видно, как музыкант, который вместе со своей командой находился на городском пешеходном мосту Джона Сейгенталера в Нэшвилле. Также заметна женщина, которая стоит за ограждением на краю моста и держится за перила.

Когда музыкант и еще одна женщина подошли к ней, они начали разговаривать, в итоге стоявшая на краю моста приняла их помощь.

За свои действия артист получил благодарность от полиции города Нэшвилл.

«Спасибо Джону Бон Джови и его команде за помощь женщине на мосту Джона Сейгенталера во вторник вечером. Бон Джови помог убедить ее отойти от края моста над рекой Камберленд в безопасное место», — написал в соцсети X шеф местной полиции Джон Дрейк.

Ролик изначально был опубликован в YouTube, но видеохостинг удалил его «за нарушение правил сообщества». Кадры переопубликовали американские СМИ.

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