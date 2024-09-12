закрыть
12 сентября 2024, четверг, 13:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Джон Бон Джови уговорил женщину не прыгать с моста во время съемок клипа

1
  • 12.09.2024, 13:11
  • 1,430
Джон Бон Джови уговорил женщину не прыгать с моста во время съемок клипа

Артист получил благодарность от полиции города Нэшвилл.

Американский рок-музыкант, лидер группы Bon Jovi Джон Бон Джови во время съемок клипа отговорил женщину от попытки суицида. Об этом сообщает в соцсети X местная полиция.

Этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения, а полицейские опубликовали видео.

На кадрах видно, как музыкант, который вместе со своей командой находился на городском пешеходном мосту Джона Сейгенталера в Нэшвилле. Также заметна женщина, которая стоит за ограждением на краю моста и держится за перила.

Когда музыкант и еще одна женщина подошли к ней, они начали разговаривать, в итоге стоявшая на краю моста приняла их помощь.

За свои действия артист получил благодарность от полиции города Нэшвилл.

«Спасибо Джону Бон Джови и его команде за помощь женщине на мосту Джона Сейгенталера во вторник вечером. Бон Джови помог убедить ее отойти от края моста над рекой Камберленд в безопасное место», — написал в соцсети X шеф местной полиции Джон Дрейк.

Ролик изначально был опубликован в YouTube, но видеохостинг удалил его «за нарушение правил сообщества». Кадры переопубликовали американские СМИ.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип
Родной язык Путина
Родной язык Путина Виталий Портников
Речь стареющего кремлевского мечтателя
Речь стареющего кремлевского мечтателя Владимир Пастухов
Лукашенко такого не ожидал
Лукашенко такого не ожидал Валерий Карбалевич