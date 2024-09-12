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Сейм Латвии принял закон о конфискации белорусских автомобилей

  • 12.09.2024, 13:19
Сейм Латвии принял закон о конфискации белорусских автомобилей

Но есть исключения.

12 сентября Сейм Латвии во втором и окончательном чтении принял поправки в закон о дорожном движении, которые позволяют конфисковывать автомобили с белорусской регистрацией.

«Закон предусматривает, что зарегистрированные в Беларуси транспортные средства, которые находятся на территории Латвии, должны быть вывезены или зарегистрированы для участия в дорожном движении в Латвии до 31 октября. Если транспортное средство не будет перерегистрировано или вывезено из страны в указанный срок, его могут конфисковать», — сообщает пресс-служба Сейма.

После 31 октября автомобили из Беларуси смогут въезжать в Латвии только для однократного пересечения территории страны транзитом, если их водители предварительно обратились в Дирекцию безопасности дорожного движения. Также смогут въезжать зарегистрированные в Беларуси автомобили для транспортных нужд дипломатических и консульских служб, посольств и делегаций, а также в гуманитарных целях.

Исключения сделаны для лиц с ограниченными возможностями, которые управляют собственным специально оборудованным транспортным средством и желают въехать в Латвию для посещения проживающих там родственников или супругов. Такие лица могут запросить разрешение на въезд у Службы финансовой разведки.

Также служба будет выдавать разрешения на въезд в тех случаях, когда министр иностранных дел потребует рассмотреть заявление на въезд в Латвию по особым вопросам, связанным с национальной безопасностью. Разрешение на въезд и пребывание на территории Латвии может быть выдано на срок до трех месяцев.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

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