Сейм Латвии принял закон о конфискации белорусских автомобилей
- 12.09.2024, 13:19
Но есть исключения.
12 сентября Сейм Латвии во втором и окончательном чтении принял поправки в закон о дорожном движении, которые позволяют конфисковывать автомобили с белорусской регистрацией.
«Закон предусматривает, что зарегистрированные в Беларуси транспортные средства, которые находятся на территории Латвии, должны быть вывезены или зарегистрированы для участия в дорожном движении в Латвии до 31 октября. Если транспортное средство не будет перерегистрировано или вывезено из страны в указанный срок, его могут конфисковать», — сообщает пресс-служба Сейма.
После 31 октября автомобили из Беларуси смогут въезжать в Латвии только для однократного пересечения территории страны транзитом, если их водители предварительно обратились в Дирекцию безопасности дорожного движения. Также смогут въезжать зарегистрированные в Беларуси автомобили для транспортных нужд дипломатических и консульских служб, посольств и делегаций, а также в гуманитарных целях.
Исключения сделаны для лиц с ограниченными возможностями, которые управляют собственным специально оборудованным транспортным средством и желают въехать в Латвию для посещения проживающих там родственников или супругов. Такие лица могут запросить разрешение на въезд у Службы финансовой разведки.
Также служба будет выдавать разрешения на въезд в тех случаях, когда министр иностранных дел потребует рассмотреть заявление на въезд в Латвию по особым вопросам, связанным с национальной безопасностью. Разрешение на въезд и пребывание на территории Латвии может быть выдано на срок до трех месяцев.
Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.