Зеленский передал США список целей в России для ударов западными ракетами 12.09.2024, 13:21

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Подробности.

Президент Украины Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену список целей на территории России, для ударов по которым Киев просит снять ограничения на использование дальнобойного американского оружия, рассказал телеканалу ABC News один из советников украинского лидера.

Зеленский встретился с главой Госдепа на полях саммита «Крымская платформа», который прошел 11 сентября в Киеве. Несмотря на то, что президент Украины представил Блинкену «подробный план» по использованию западного оружия, по итогам встречи никаких решений принято не было.

Блинкен подтвердил, что обсудил с Зеленским эту тему, как и «ряд других вопросов». Глава Госдепа заявил, что поделится деталями с президентом США Джо Байденом, вместе с которым они в пятницу, 13 сентября, совершат визит в Великобританию.

По данным Bloomberg, предоставить план дальнобойных ударов по России Киев также попросили власти Великобритании. При этом, как пишет The Guardian, после встречи Зеленского с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми Киев получил разрешение бить по целям в России с помощью ракет Storm Shadow.

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