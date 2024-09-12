«Если режим молчит, происходит что-то плохое» 12.09.2024, 13:29

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У белорусов есть претензии к реакции властей на смог.

Жители ряда белорусских городов сообщают о сильном смоге. Люди жалуются на запах гари. Сервис погоды worldview.earthdata от NASA показал, что на Гомель сносит дым от трансграничных пожаров между Брянщиной и Черниговщиной.

Крупные пожары в приграничной территории Украины и Беларуси угрожают переносом радиоактивных частиц на приграничные населенные пункты Полесья.

Эта новость вызвала резонанс в TikTok-аккаунте сайта Charter97.org. Приводим комментарии читателей:

«Я ребенка боялась отпускать на улицу, не могла понять, то ли дождь, то ли туман. С 7 этажа просвета не видно, а официальной информации никто не дает».

«Речицкий район, 30 км зона Чернобыля. Два дня держится запах дыма и гари. Власти и СМИ молчат, сами выясняем причину. Вот такая «забота о населении».

«Стоит рекордная засуха, от малейшей искры может полыхнуть. Так при этом еще российские дроны, под завязку начиненные взрывчаткой, летают туда-сюда, падая периодически на территории Беларуси. А Лукашенко кокетку включил, как будто ничего не происходит».

«Я в таком смоге вчера была. Было нечем дышать, дышала с открытым ртом и горло болело. Сейчас горло до сих пор болит».

«Неделю прыгает давление у многих, сбой ритма и прочее. Почему молчит медицина и МЧС?»

«Даже смски перестали писать, им нечего сказать».

«Горят леса в Чернобыле, все к нам идет. Только некоторые якобы не видят ничего, им так жить легче. Как всегда, «моя хата с краю, ничего не знаю».

«В Минской области есть дым и запах, от этого голова уже болит».

«А замеры радиации кто-нибудь делать будет? Или властям как обычно пофиг?»

«А зачем? В 2020-м от ковида умерло огромное количество людей, но еще не все. Это чтобы не платить пенсии».

«За Минском очень хорошо был виден смог. Если власть молчит, значит происходит что то плохое».

«А что они могут, кроме как молчать и народ в неведении держать. В 1986-м году так же молчали».

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