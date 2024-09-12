Украинские десантники показали, как уничтожают врага в Курской области 12.09.2024, 13:33

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Минометный шквал попал на видео.

Воины 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ВСУ показали, как минометным огнем они уничтожают позиции и технику врага на территории Курской области.

Об этом сообщает Отделение коммуникаций 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВС Украины в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

«Ежедневно, не зная усталости, они насыпают пламенем по позициям противника, стирая в пыль его живую силу и огневые средства удар за ударом. Безупречный профессионализм и железная дисциплина крушат все планы врага, не оставляя ему шансов на прорыв», - говорится в сообщении.

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