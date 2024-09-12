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Греческий источник: Израильский спецназ проник на спецобъект КСИР в Сирии и уничтожил его

  • 12.09.2024, 13:43
Греческий источник: Израильский спецназ проник на спецобъект КСИР в Сирии и уничтожил его

Перед этим была изъята важная техника и документы.

Израильский спецназ проник на объект КСИР в Сирии, изъял оттуда оборудование, разрушил объект и скрылся с места нападения.

Об этом написала в своем аккаунте X греческая исследовательница Ближнего Востока Ева Колориотис (Eva J. Koulouriotis), чьи работы часто цитируют западные и арабские СМИ. По ее информации, именно в этом был смысл приписываемой Израилю атаки возле города Масьяф в Сирии в начале недели, передают «Детали».

По словам Евы Колориотис, операция началась с воздушного удара по дорогам, служащим подъездными путями к военному объекту, а также по штабу сирийской армии и пунктам охраны объекта.

Затем израильские военные вертолеты доставили израильский спецназ. В ходе спецоперации, продолжавшейся около часа, израильский спецназ проник на военный объект КСИР, изъял с него технику и документы, а затем разрушил это место и скрылся. С воздуха его прикрывали истребители ВВС ЦАХАЛа.

Как предполагает исследовательницы, на объекте производились беспилотники и баллистические ракеты для «Хизбаллы».

Израильская сторона, как обычно, не комментирует эти сообщения. Официальная иранская и сирийская пресса тоже молчат.

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