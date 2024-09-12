Литва судится с «Беларуськалием»
- 12.09.2024, 13:42
Власти страны выделили полмиллиона евро на юристов для суда.
Литовские власти продолжают судиться с «Беларуськалием». На днях правительство Литвы одобрило проект ассигнований на нужды Министерства коммуникаций и транспорта страны. В нем предусмотрены деньги на юристов.
Проект, подготовленный Минфином Литвы, правительство одобрило в среду, 11 сентября. 546,8 тыс. евро в нем предусмотрено выделить юристам, представляющим Литву в споре с белорусским производителем калийных удобрений «Беларуськалий», пишет DELFI.
Эти средства предназначены для покрытия судебных издержек, поскольку Минтранс участвует в арбитражном споре с белорусским производителем калийных удобрений «Беларуськалий».
Юридические услуги министерству оказывала юридическая фирма Ellex Valiūnas ir partneriai, часть средств также будет выделена субпоставщику – иностранной адвокатской конторе Covington & Burling LLP.
«Беларуськалий», напомним, пытается получить компенсацию за одностороннее расторжение контракта на транзит его удобрений.