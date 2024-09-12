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Ученые: Смех лечит

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  • 12.09.2024, 13:50
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Ученые: Смех лечит

Исследователи рассказали, какую болезнь можно лечить смехотерапией.

При лечении синдрома сухого глаза смех может быть не менее эффективным, чем капли для увлажнения глаз. Это показало исследование, опубликованное в журнале BMJ.

Ранее было показано, что терапия смехом смягчает симптомы депрессии, тревоги, стресса и хронической боли. В новом исследовании ученые из Китая и Великобритании решили оценить эффективность и безопасность терапии смехом у пациентов с синдромом сухого глаза — хроническим заболеванием, которым страдают около 360 миллионов человек по всему миру. Симптомы включают дискомфорт, покраснение, сухость и раздражение глаз.

В испытании приняли участие 283 пациента в возрасте от 18 до 45 лет (74% составили женщины). Их случайным образом распределили для терапии смехом или использования глазных капель на основе гиалуроновой кислоты. В первой группе участников просили произносить фразы, которые вызывали их смех.

Спустя восемь недель средний балл сухости глаз снизился на 10,5 баллов в группе терапии смеха и на 8,83 в группе капель. Результаты позволяют предположить, что упражнения на смех были не менее эффективными, чем глазные капли. Кроме того, терапия смехом улучшила свойства слезы пациентов: она стала выделяться быстрее и дольше не испарялась. Ни в одной из групп не были зарегистрированы побочные эффекты, что доказывает безопасность терапии.

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