Что снится диктатору? 1 Андрей Окунь

12.09.2024, 13:51

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Пока царь спит, бояре перешептываются по углам.

Что снится диктатору? Вряд ли сон его можно назвать размеренным и здоровым. Не для того он подчинял себе страну, чтобы потом крепко спать ночи напролёт. Определённо его мучают кошмары, но какие?

Я не верю, что к нему приходят люди, которым при его прямом или косвенном участии сломали жизнь. Разумеется, кто я такой, чтобы знать, что творится в голове диктатора. И всё же он человек, а значит его тело подчиняется мирским законам.

Наше подсознание выталкивает в сновидения только то, что нас действительно волнует. А простые люди беспокоят президента мало. К ним он всегда относился, скажем так, практично. Утонула и утонула. Убили, ну, убили. С кем ни бывает.

Так что я не думаю, будто во сне его раздирает раскаяние, а сгнившая, кровоточащая совесть насылает на него проклятия в виде горящего вертолёта с лапами или прочих чудищ, порождённых войной.

И всё же диктатору никогда спокойно не спится. Особенно нашему, ведь он человек мнительный, лишённый всяческого человеческого доверия. Безграничная власть разлагает не только душу, но и разум. Поэтому он и распространил свою шпиономанию, как некроз, по всему телу страну.

Его не трогают картины тысяча убитых и покалеченных. Ему в кошмарах мучает идея, как у него отнимают власть. Каждую секунду во сне, а значит без контроля, единственное о чём он переживает, так это о заговоре, который непременно плетётся за его спиной. Пока царь спит, бояре перешёптываются по углам.

Эти сценариями и терзают диктатора. «Уникальный мозг» заботит далеко не уникальная проблема: он думает, как удержать власть. А при такой мозговой активности о здоровом сне можно забыть. Поэтому плохо спит диктатор, уж точно не лучше нашего.

Андрей Окунь, Telegram

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