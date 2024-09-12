Россия в панике перебрасывает резервы в Брянскую область 2 12.09.2024, 14:04

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ВСУ прорываются в новом месте.

Войска страны-агрессора России начали так называемое контрнаступление в Курской области. В то же время, РФ создает тактические группировки «Брянск» и «Белгород», численностью от 20 до 30 тысяч личного состава.

Как рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире «Эспрессо», вероятнее всего, оккупанты начали попытки отбить занятые ВСУ территории Курщины именно сейчас из-за визита высокопоставленных чиновников США и Великобритании в Украину.

Таким образом враг хочет показать, что в Курской области ситуация не находится на стороне украинских сил, однако, если трезво анализировать атаки оккупантов, успешными их назвать пока тяжело.

«Давайте кратко проанализируем, какой он «успешный». Вас не удивило, что наступление происходит в Кореневском районе - это западная граница зоны присутствия Сил обороны Украины?» - отметил эксперт.

Снегирев объясняет, что оккупанты пошли именно с этой стороны, ведь там украинские силы намеревались выйти в район Глушкова, чтобы фактически отрезать район от других территорий РФ, расширить зону присутствия на 700 кв. км и загнать в оперативное окружение 2-3 тысячи российских солдат.

«О каком широкомасштабном контрнаступлении вообще ведется речь? Это наступление проводится силами отдельных подразделений армии РФ, туда переброшены 155-я бригада морской пехоты, 51-й парашютно-десантный полк, 56-й полк десантно-штурмовой дивизии. Это ограниченное количество личного состава, чтобы говорить о ведении широкомасштабного контрнаступления», - добавил он.

В то же время ВСУ имеют успехи на других направлениях в Курской области, в частности украинские силы пошли на прорыв в районе населенного пункта Павловка. Также, по данным российской стороны, ведутся наступления на Веселое, Медвежье с задачей выйти к железнодорожной станции Глушкова.

«Подчеркну, что противник отмечает наступление украинских войск в Суджинском районе. Главное, что мы должны понимать, - россияне перебрасывают оперативные резервы не только на Курское направление, но и в Брянскую область. Это украинская Северщина. Они боятся наступления украинских войск на этом направлении», - говорит эксперт.

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