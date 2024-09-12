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Сбой ручного управления

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  • Алесь Гудия
  • 12.09.2024, 14:10
  • 2,092
Сбой ручного управления

Почему власти не справляются с инфляцией.

Национальный статистический комитет представил данные об инфляции за август. Рост цен в годовом выражении составил 6,1% и впервые превысил целевой показатель правительства. Более всего в стране дорожают продукты питания, что особенно ощутимо для бюджета белорусских семей.

По данным Белстата, индекс потребительских цен на товары и услуги в августе 2024-го по сравнению с августом 2023-го составил 106,1%. Правительство, напомним, по итогам года планирует удержать инфляцию в пределах 6%. Как видно, намерения властей под угрозой. Инфляция продолжает ускоряться.

При этом, если рассматривать статистику помесячно, то в августе относительно июля зафиксировано снижение цен на 0,1%. Особенно это коснулось овощей и фруктов. Такое удешевление стало неожиданностью на фоне высоких инфляционных рисков в России, основного экономического партнера Беларуси.

Сильнее всего дорожает продовольствие

Основной причиной таких противоречивых данных считается ручное управление ценами в стране. Это позволяет добиваться временного эффекта, но все же рынок диктует свои условия — полностью взять под контроль инфляцию за счет госрегулирования невозможно. В итоге законы экономики продолжают толкать цены вверх, несмотря на все административные усилия властей.

Продукты питания остаются группой товаров, наиболее подверженной подорожанию. В августе этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого сильнее всего цены выросли на помидоры, огурцы, чеснок, оливковое масло. Так, например, помидоры за год стали дороже почти в два раза, капуста — на треть. Вместе с тем некоторые продукты, такие как груши, гречка, лук и морковь, наоборот, по отношению к августу 2023 года подешевели.

Однако по сравнению с июлем текущего года овощи и фрукты в целом продемонстрировали снижение цен — на 4,8% и 5,9% соответственно. Те же помидоры за месяц подешевели на 31%. Это сезонное падение цен, но его можно объяснить как приходом нового урожая, так и влиянием госрегулирования.

Белорусские чиновники летом и осенью сталкиваются с особенно трудной задачей: им нужно удерживать баланс между доступностью продуктов для населения и экономической выгодой для производителей. С одной стороны, чрезмерное сдерживание цен может привести к дефициту товаров, так как производители и импортеры потеряют интерес к продажам. С другой стороны, если позволить инфляции разгуляться, это окажет негативное воздействие на покупательскую способность населения.

В первую очередь инфляция бьет по малообеспеченным

В августе 2023-го инфляция в Беларуси составила в годовом измерении всего 2,3% — в сентябре она и вовсе снизилась до 2%. Поэтому при сравнении сегодняшних данных с прошлогодними наблюдается значительный рост, в то время как по отношению к июлю 2024-го благодаря сезонным факторам цены показывают небольшое снижение.

Однако, несмотря на временное замедление роста цен на овощи и фрукты, в целом удорожание продовольствия остается основной движущей силой инфляции в стране. Для белорусов это особенно болезненно, так как на продукты питания приходится 38% их потребительских расходов. Для сравнения: в соседних странах, таких как Литва, Латвия и Польша, эта доля почти вдвое меньше — около 20%. Рост цен на еду особенно ощутим для семей с низким достатком, так как значительно ухудшает их благосостояние.

Сейчас экономисты обращают внимание на явление, называемое чипфляцией (от англ. cheap — дешевый), — рост цен на недорогие товары. Например, цены на икру в Беларуси за год снизились на 9%, в то время как селедка подорожала на 14%. Это свидетельствует о том, что инфляция чаще ударяет по массово потребляемым продуктам, чем по дорогим деликатесам. Подобное явление, кстати, характерно не только для Беларуси. Например, в США замечено, что цены в сети «МакДональдс» растут быстрее, чем в среднем по стране.

Чипфляция часто идет в паре с другим явлением — шринкфляцией (от англ. shrink — сокращать). Это когда производители уменьшают объем продукта в упаковке, сохраняя при этом его цену. Белорусские компании уже очень активно используют этот прием, в том числе для обхода госрегулирования. Например, заменяют дорогие ингредиенты более дешевыми или уменьшают привычный вес продукта. Такая практика в условиях санкционного давления и сокращения количества негосударственных организаций, защищающих права потребителей, становится все более распространенной в Беларуси.

На помощь позвали искусственный интеллект

Чиновники осознают существование проблемы инфляции, но вместо либерализации экономики хотят усовершенствовать систему мониторинга цен. Предполагается, что новая методика позволит автоматически собирать данные о стоимости товаров и поможет отслеживать изменения в ценообразовании на всех этапах — от производства сырья до появления конечного продукта на прилавках. В системе планируется использовать искусственный интеллект. Справится ли он с задачей, поставленной белорусской бюрократией в специфических условиях национальной экономики, сказать трудно.

Подорожание продуктов питания и противоречивая информация о ценовой динамике в августе 2024 года могут стать серьезным вызовом для белорусской экономики. Ручное управление ценами дает лишь временные результаты, и инфляционные процессы рано или поздно начинают нарастать, оказывая давление на благосостояние населения. На практике проблема усугубляется такими явлениями, такими как чипфляция и шринкфляция.

Смогут ли чиновники эффективно бороться с этими вызовами с помощью искусственного интеллекта и своего собственного? Этот вопрос остается открытым.

Алесь Гудия, «Позiрк»

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