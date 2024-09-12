Подполковника милиции из Лиды обвиняют в измене государству

Подполковника милиции из Лиды обвиняют в измене государству3
- 12.09.2024, 14:18
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Он рассказал о насилии силовиков.
Рассказавшего о насилии силовиков подполковника милиции из Лиды Юрия Махнача заочно обвиняют в измене государству (часть 1 статьи 356 УК), сообщает «Гарадзенская праваабарона».
Первое заседание по делу Махнача назначено на 23 сентября в Гродненском областном суде.
В августе 2020 года милиционер рассказал об избиении людей в Лидском РУВД, автозаках и на автомойке в служебном гараже управления. Он подал в отставку и уехал в Польшу.