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Подполковника милиции из Лиды обвиняют в измене государству

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  • 12.09.2024, 14:18
  • 7,036
Подполковника милиции из Лиды обвиняют в измене государству
Юрий Махнач

Он рассказал о насилии силовиков.

Рассказавшего о насилии силовиков подполковника милиции из Лиды Юрия Махнача заочно обвиняют в измене государству (часть 1 статьи 356 УК), сообщает «Гарадзенская праваабарона».

Первое заседание по делу Махнача назначено на 23 сентября в Гродненском областном суде.

В августе 2020 года милиционер рассказал об избиении людей в Лидском РУВД, автозаках и на автомойке в служебном гараже управления. Он подал в отставку и уехал в Польшу.

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