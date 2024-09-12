Шойгу сдал планы Путина Алексей Копытько

12.09.2024, 14:21

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Интенсивность взаимоисключающих заявлений из РФ превышает все разумные пределы.

Шойгу внезапно заявил, что добрый Путин якобы согласился ограничить удары по Украине, якобы уже обо всем договорились через Турцию, но злые украинцы все испортили.

Шойгу забыл, что спикер МИД РФ Мария Захарова яростно отрицала сам факт каких-либо переговоров.

Получается, либо МИД РФ врет, либо Шойгу – клоун (может, все сразу). Но признавать это публично – несолидно для великой державы.

Чтобы все забыли о предыдущих заявлениях, Захарова решила перекрыть их новыми: со ссылкой на турецкое издание начала комментировать якобы контакты Украины с некими террористическими формированиями в Сирии для совместных действий против РФ. Одновременно это закладка на будущее, когда в любом самом диком инциденте с участием ИГИЛ, талибана и других фанатов Кремля, будут искать «украинский след».

Я с интересом жду творческих проявлений российской журналистки, которая стала «украинской» активисткой, затем бежала на Запад из-за ужасных преследований «нацистской киевской хунты», а теперь снова активничает в украинском инфополе. Ранее синхронно с российскими подельниками она яростно изобличала связи Украины и ИГИЛ. Просто интересно, каковы новые веяния по этой теме? Будет искать сирийцев в степях Херсонщины или кого-то еще?

Алексей Копытько, Telegram

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