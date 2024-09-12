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Белорусов хотят лишить одной из налоговых льгот

  • 12.09.2024, 14:27
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Белорусов хотят лишить одной из налоговых льгот

Стало известно, что намерены пустить «под нож».

Чиновники обсуждают возможные изменения в Налоговый кодекс. О некоторых из них СМИ уже рассказывали — для выезжающих на авто за границу, а также для многодетных семей по имущественному налоговому вычету. Но это еще не все возможные новшества для населения — власти также хотят лишить людей одной из налоговых льгот.

Минфин предлагает отменить льготу по подоходному налогу по доходам, которые физлица получают от продажи долей в уставном фонде белорусских организаций и их акций, пишет «Зеркало».

Сейчас эти доходы освобождают от подоходного сбора. При этом по купленным с 1 января 2014 года акциям есть условие, чтобы не платить налог при их продаже: человек должен владеть ими непрерывно не меньше трех лет (это прописано в пункте 35 статьи 208 Налогового кодекса).

Как заявил первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, основная причина отмены этой льготы в том, что «заметного эффекта для инвестиций не отмечается, так как средства по факту не реинвестируются, а распределяются в пользу физлиц в повышенных размерах». По его словам, это возможное новшество не затрагивает интересы госорганизаций, поскольку они в обязательном порядке распределяют часть прибыли.

Дмитрий Кийко также сообщил, что власти намерены в 2025 году проиндексировать некоторые налоги, вычеты и льготы. Так, планируется корректировка ставок налогов, которые установлены в рублях. Как ожидается, повышение будет привязано к инфляции. Напомним, чиновники прогнозируют, что в 2025-м цены вырастут не больше чем на 5% годовых.

В рублях установлены, к примеру, ставки имущественных налогов — на землю, недвижимость, транспорт.

Как заявили в Минфине, аналогичным образом будут пересмотрены льготы и вычеты по подоходному налогу.

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