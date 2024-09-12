На продажу выставили коллекцию винтажных BMW за 2,5 миллиона евро 12.09.2024, 14:38

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Мюнхенские шедевры.

В Мюнхене на аукцион RM Sotheby's выставили коллекцию классических BMW. С молотка пойдут более двух десятков раритетных авто и мотоциклов, пишет «Фокус».

Коллекция Munich Masterpieces («Мюнхенские шедевры») насчитывает 20 редких автомобилей BMW и четыре мотоцикла, выпущенных с 1933 по 2005 год. Общая их стоимость превышает 2,5 миллиона евро.

Фото: RM Sotheby's | BMW 327/28 1939 года с гоночным двигателем

Самым дорогим в коллекции является суперкар BMW M1 1981 года

Фото: RM Sotheby's

BMW 3/20 1933 года — самый старый в коллекции

Фото: RM Sotheby's

Самое дорогое авто в коллекции — знаменитый суперкар BMW M1 1981 года с эксклюзивной окраской от художника Вальтера Маурера. За 277-сильное авто планируют получить 450–550 тыс. евро. В 175–225 тыс. евро оценили родстер BMW Z8 2000 года с 400-сильным V8 от седана М5.

Самое старое авто — миниатюрный BMW 3/20 1933 года. Интересно, что на аукцион выставили сразу четыре раритетных спорткара BMW 327, причем один кабриолет имеет 80-сильный гоночный двигатель, а три авто изготовлены уже после Второй мировой войны в ГДР (их переименовали в EMW 327).

К межвоенной эпохе относятся чрезвычайно редкий кабриолет BMW 326 Roadster (изготовили всего 11 таких авто) и представительный BMW 335.

Кроме того, продаются сразу три BMW 501/502 50-х, среди которых и раритетное купе (выпущено 29 авто), BMW 3200 CS 1963 года с дизайном от Bertone и знаменитый 200-сильный спорткар BMW 3,0 CSL 1972 года.

Современную эпоху представляют культовый BMW M3 E30, а также туристические купе BMW 850 Ci и M6 с 507-сильным V10. Мотоциклы BMW выпущены в 50–70-х годах, а самым ценным из них является модель R69S 1962 года за 25 000 евро.

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