закрыть
12 сентября 2024, четверг, 15:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Telegram после задержания Дурова начал сотрудничать со следствием

1
  • 12.09.2024, 15:26
  • 1,844
СМИ: Telegram после задержания Дурова начал сотрудничать со следствием
Павел Дуров

Мессенджер предоставил необходимую информацию.

Мессенджер Telegram после задержания основателя Павла Дурова во Франции начал сотрудничать со следствием. Компания начала отвечать на запросы правоохранителей.

Об этом сообщает Liberation.

Как отмечает французское издание, Telegram после задержания Дурова начал отвечать на юридические запросы. Речь идет о запросах французского управления по делам несовершеннолетних национальной полиции и жандармерии в нескольких уголовных расследованиях.

СМИ отмечает, что мессенджер предоставил информацию, которая, вероятно, поможет идентифицировать определенных подозреваемых в преступлениях против детей.

«Двери действительно открываются», - отметила руководительница отдела борьбы с киберпреступностью во Франции Иоганна Брус.

«Сейчас информация распространяется среди всех прокуратур Франции, упорно призывающих возобновить собственные расследования с участием Telegram, которые до сих пор были приостановлены», - говорится в материале.

В федеральной прокуратуре Бельгии сообщили Liberation, что некоторое время назад Telegram сменил позицию и начал более склонно сотрудничать с системой правосудия.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип
Родной язык Путина
Родной язык Путина Виталий Портников
Речь стареющего кремлевского мечтателя
Речь стареющего кремлевского мечтателя Владимир Пастухов
Лукашенко такого не ожидал
Лукашенко такого не ожидал Валерий Карбалевич