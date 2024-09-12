СМИ: Telegram после задержания Дурова начал сотрудничать со следствием 1 12.09.2024, 15:26

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Павел Дуров

Мессенджер предоставил необходимую информацию.

Мессенджер Telegram после задержания основателя Павла Дурова во Франции начал сотрудничать со следствием. Компания начала отвечать на запросы правоохранителей.

Об этом сообщает Liberation.

Как отмечает французское издание, Telegram после задержания Дурова начал отвечать на юридические запросы. Речь идет о запросах французского управления по делам несовершеннолетних национальной полиции и жандармерии в нескольких уголовных расследованиях.

СМИ отмечает, что мессенджер предоставил информацию, которая, вероятно, поможет идентифицировать определенных подозреваемых в преступлениях против детей.

«Двери действительно открываются», - отметила руководительница отдела борьбы с киберпреступностью во Франции Иоганна Брус.

«Сейчас информация распространяется среди всех прокуратур Франции, упорно призывающих возобновить собственные расследования с участием Telegram, которые до сих пор были приостановлены», - говорится в материале.

В федеральной прокуратуре Бельгии сообщили Liberation, что некоторое время назад Telegram сменил позицию и начал более склонно сотрудничать с системой правосудия.

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