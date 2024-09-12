В Беларусь в августе залетело как минимум 12 «шахедов»
- 12.09.2024, 14:47
Залеты будут продолжаться.
В течение августа в воздушное пространство Беларуси зашли не менее 12 российских дронов-камикадзе типа Shahed.
Такие данные 12 сентября опубликовала мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».
По данным аналитиков, это происходило 21, 26, 27, 29 и 31 августа.
«В ряде случаев для их перехвата задействовали дежурные истребители ВВС РБ», — рассказали в мониторинговой группе.
Также было зафиксировано первое за время мониторинга уничтожение «шахеда» над Беларусью. Это произошло в ночь на 29 августа около районе 03:55 в Ельском районе Гомельской области.
Что произошло с остальными 11 «шахедами» аналитикам неизвестно. При этом участники мониторинговой группы полагают, что в ближайшее время российские российские БЛА типа Shahed продолжат нарушать воздушное пространство Беларуси.