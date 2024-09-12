Московскому патриарху Гундяеву стало плохо после циничной речи

Московскому патриарху Гундяеву стало плохо после циничной речи7
- 12.09.2024, 15:05
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Им занялись врачи «скорой».
Кремлевскому патриарху Кириллу (настоящее имя Владимир Гундяев - ред.) стало плохо после выступления в Санкт-Петербурге.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на российские СМИ. Кириллу стало плохо сразу после его выступления на форуме объединенных культур. Во время выступления патриарх РПЦ рассказывал о «смирении» России. В частности, он заявил, что РФ «никого не оккупирует».
«Россия при всем ее могуществе - очень смиренная страна. Мы никому ничего не навязываем, никого не оккупируем, никого не порабощаем, мы спокойно идем своим историческим путем», - заявил Кирилл.
Кроме того, Гундяев убеждает, что в русском народе сочетаются «божественное и человеческое», поэтому страна-оккупант «будет непобедимой».
«Z-активисты» и так называемые «герои сво» реагировали аплодисментами на заявления патриарха. После его выступления они скандировали «Русские, вперед!» и «Мы - русские, с нами бог!».