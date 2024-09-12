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Двое жителей Мядельского района пытали соседа раскаленным утюгом

  • 12.09.2024, 15:04
  • 1,506
Двое жителей Мядельского района пытали соседа раскаленным утюгом

Им вынесли приговор.

В Мяделе огласили приговор двум жителям деревни Брусы, которые пытали раскаленным утюгом односельчанина. Подробности уголовного дела рассказал заместитель прокурора Мядельского района Андрей Гавето, пишет kraj.by.

Обвиняемые — 45-летний и 48-летний уроженцы Минска и Ивьевского района, проживавшие в Брусах. Их судили по второй части статьи 207 Уголовного кодекса (Разбой).

По материалам дела, вечером 15 мая обвиняемые пили вместе в доме у одного из них. Во время разговора один из фигурантов сказал, что, пока он был на работе в Минске, кто-то разобрал его водяные насосы «Ручейки». После этого они начали перебирать варианты, кто бы это мог сделать, и пришли к выводу, что причастен их сосед по деревне. Также они вспомнили, что у него дома есть золотая монета номиналом 10 рублей 1899 года выпуска, и решили забрать ее, чтобы потом продать и заработать две тысячи белорусских рублей.

Фигуранты пришли домой к односельчанину, но он был пьян и уже спал. Однако незваные гости разбудили мужчину и сказали, что подозревают его в краже водяных насосов. Он эти обвинения отверг, после чего обвиняемые начали требовать у него золотую монету.

«Обвиняемые нанесли односельчанину семь ударов руками по туловищу и по голове, а также два удара по туловищу деревянной палкой. Потерпевший не признавался знакомым, где находится золотая монета. Тогда они, обнаружив в доме утюг, включили его в розетку. Один из мужчин оголил тело потерпевшего от пояса до груди и удерживал его. Второй произвел не менее 10 контактов поверхностью раскаленного утюга с лицом и брюшной областью тела. Тем не менее потерпевший так ничего и не сообщил односельчанам о местонахождении монеты», — рассказал прокурор.

Мужчина получил ожоги лица, груди и живота различной степени площадью 8% от всей поверхности тела. Кроме того, у него была гематома слизистой щеки, ссадины в районе поясницы, кровоподтеки.

В суде оба нападавших признали свою вину в полном объеме. Суд наказал каждого из них лишением свободы на восемь лет в колонии усиленного режима и штрафом в размере 100 базовых величин (4000 рублей).

До вступления приговора в силу они находятся под стражей.

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