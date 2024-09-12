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МАЗ выжимают с российского рынка

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  • 12.09.2024, 15:15
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МАЗ выжимают с российского рынка

Бал правит КамАЗ и китайцы.

В августе на российском рынке было продано 428 новых грузовиков Минского автомобильного завода — на 27,1% меньше, чем в том же месяце 2023 года (587), пишет «Позiрк».

За восемь месяцев белорусское предприятие реализовало 3.759 единиц этой техники (за соответствующий период прошлого года — 4.120; -8,8%).

Продукция Минского автозавода в прошлом месяце заняла 8‑е место (в июле была аналогичная позиция) в списке самых продаваемых брендов этого сегмента авторынка России, констатировали эксперты. Доля на рынке составила 3,9% (4,2%).

Пятерку лидеров продаж возглавил российский КамАЗ (1.689; -43,3% к уровню продаж в июле 2023-го). Далее идут четыре китайских производителя: SITRAK (1.733; -41%), Shaanxi (1.574; -45,4%), FAW (920; -59,2%) и Dongfeng (1.037; рост в 2,2 раза).

Лишь две модели белорусского завода попали в рейтинг 25 самых популярных на рынке РФ: «6312 6X4» (20-е место; 120 единиц; +17,6%), «5340 4X2» (25-е; 75 ед.; +17,2%).

В 2023 году МАЗ продал 6.406 новых грузовиков — на 45,9% больше, чем в 2022-м (4.391).

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