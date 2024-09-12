Зеленский встретится с Си Цзиньпином 12.09.2024, 14:48

СМИ назвали дату возможных переговоров.

Лидер Китая Си Цзиньпин может провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в октябре. Такую информацию озвучил бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый во время открытия Сяншанского форума в Китае, крупнейшего ежегодного мероприятия по военной дипломатии, передает Reuters.

По словам Чалого, дипломатические отношения с Пекином улучшились, что делает встречу более вероятной. Он отметил усилия Китая по восстановлению европейской безопасности, заявив: «Сейчас все мы в Украине ожидаем прямых контактов между президентом Зеленским и главой КНР Си Цзиньпином».

Пекин придерживается нейтральной позиции в отношении 30-месячного российского вторжения в Украину, но сохраняет тесные стратегические связи с Москвой и не участвовал в мирном саммите, который Украина провела в июне.

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