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Шойгу не выдержал

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  • Николай Травкин
  • 12.09.2024, 15:45
  • 8,812
Шойгу не выдержал

Как глубоко Кужугетыч копает.

Глава СК РФ Бастрыкин одного за другим из ближайшего круга Шойгу соратников выхватывает, а он как воды в рот набрал. Наконец не выдержал. Вышел в телеэфир России 24. Ну, подумал я, сейчас скажет! И ошибся…

Он сказал, если бы нас в 90-х приняли в ЕС, то сегодня мы бы утратили свой суверенитет и лишились ценных ресурсов. А у меня все ходы записаны. Помню, где то он уже говорил о рачительном отношении к ресурсам. Вспомнил, в журнале «Вокруг света» в 2021 г. Он там про кроликов рассказывал. У него на основе этих ушастых целая философия вырисовывалась. Он излагал так: «Ты добыл одного кролика — и будешь сыт. Но когда у тебя 10 тушек, тебе уже нужен холодильник, иначе мясо пропадёт. Чтобы холодильник работал, необходима электроэнергия. Для этого требуется сжечь топливо. А его нужно вначале добыть… Но зачем тебе эти 10 кроликов?!»

Надо же, подумал я тогда, как глубоко Кужугетыч копает. А ежели 100 кроликов, то нужно уже 10 холодильников! А как ты 10 холодильников в доме уместишь? Никак! Значит заместо дома нужна усадьба. А её на 6 сотках не уместишь, минимум гектар с гаком необходим. И охрану надо как то расположить — люди то у нас какие, всех кроликов разворуют.

Тут то у меня глаза и распахнулись. Вот, оказывается, по какой причине у Шойгу с соратниками такие огромные охраняемые поместья под Москвой. Они кролиководством занимаются…

Но потом им привиделась угроза суверенитету и жизнь круто поменялась. Сейчас вспоминаешь, грусть накрывает… Лучше бы они продолжали кроликов разводить.

Николай Травкин, Telegram

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