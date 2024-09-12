Шойгу не выдержал 2 Николай Травкин

12.09.2024, 15:45

8,812

Как глубоко Кужугетыч копает.

Глава СК РФ Бастрыкин одного за другим из ближайшего круга Шойгу соратников выхватывает, а он как воды в рот набрал. Наконец не выдержал. Вышел в телеэфир России 24. Ну, подумал я, сейчас скажет! И ошибся…

Он сказал, если бы нас в 90-х приняли в ЕС, то сегодня мы бы утратили свой суверенитет и лишились ценных ресурсов. А у меня все ходы записаны. Помню, где то он уже говорил о рачительном отношении к ресурсам. Вспомнил, в журнале «Вокруг света» в 2021 г. Он там про кроликов рассказывал. У него на основе этих ушастых целая философия вырисовывалась. Он излагал так: «Ты добыл одного кролика — и будешь сыт. Но когда у тебя 10 тушек, тебе уже нужен холодильник, иначе мясо пропадёт. Чтобы холодильник работал, необходима электроэнергия. Для этого требуется сжечь топливо. А его нужно вначале добыть… Но зачем тебе эти 10 кроликов?!»

Надо же, подумал я тогда, как глубоко Кужугетыч копает. А ежели 100 кроликов, то нужно уже 10 холодильников! А как ты 10 холодильников в доме уместишь? Никак! Значит заместо дома нужна усадьба. А её на 6 сотках не уместишь, минимум гектар с гаком необходим. И охрану надо как то расположить — люди то у нас какие, всех кроликов разворуют.

Тут то у меня глаза и распахнулись. Вот, оказывается, по какой причине у Шойгу с соратниками такие огромные охраняемые поместья под Москвой. Они кролиководством занимаются…

Но потом им привиделась угроза суверенитету и жизнь круто поменялась. Сейчас вспоминаешь, грусть накрывает… Лучше бы они продолжали кроликов разводить.

Николай Травкин, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com