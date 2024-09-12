Водка, девочки, баня: как Минск получил проведение чемпионата мира по хоккею 11 12.09.2024, 15:54

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Михаил Захаров

Признание друга Лукашенко.

Экс-тренер сборной Беларуси по хоккею, друг Лукашенко Михаил Захаров рассказал свою версию, как Минск получил право на проведение чемпионата мира по хоккею в 2014 году, пишет «Трибуна».

— Как Беларусь умудрилась взять чемпионат мира с нулем арен?

— Я до сих пор не верю, что у нас он был. Я часто вспоминаю этот момент. К нам впервые едет Рене Фазель (председатель Международной федерации хоккея. — прим.). Меня спрашивает тогдашний глава нашей федерации Владимир Наумов, как, мол, будем его встречать.

— Отвечаю: макароны, вино красное и рыбы какой-нибудь. Ну, если он со Швейцарии, что он будет есть? Но на всякий случай позвонил Владиславу Третьяку (известный в прошлом советский хоккеист, а потом спортивный чиновник — прим.). И он мне говорит: «Фазель любит водку, хорошо прожаренное мясо, картошку и баню». И мы все расписали от начала до конца. Хорошо, что уточнил. У Наумова все было расписано.

Встречаем. Увиделись. Фазель говорит: «Что-то вы меня не по-русски встречаете». Думаю, что уже не так. А он: «Где сто грамм?» Мы не растерялись, выходят девчонки, выносят хлеб-соль и водку. Секунда!

А как мы делали презентацию. Наверное, нельзя рассказывать. Но уже много времени прошло.

Вдруг у нас появляются арабы, какой-то каток в арабском стиле. Поставили макет какого-то 10-го тысячного арабского катка. И Наумов рассказывает, как у нас в Минске будут стоять два именно таких катка.

Я думаю: вроде как-то некрасиво, не согласовано ни с кем. А Наумову — все равно: какая разница, если нам нужен чемпионат мира? Обман? Ну и что. Он просто придумал два катка. Взял где-то макеты эти. Ну, ладно.

Потом поехали в баню, к массажисту. Потом решили, что идем на следующий день к Лукашенко. В последний момент все поменялось и я не пошел — остался в машине. Потом уехали в аэропорт. На встрече в Минске все было расписано. Я удивился.

Но, конечно, как нам дали этот чемпионат мира? У нас даже котлована не было. Это нереально, — сказал Захаров.

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