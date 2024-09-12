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Китай добился от России колоссальной скидки на газ

  • 12.09.2024, 16:20
  • 3,524
Китай добился от России колоссальной скидки на газ

Ее уже заложили в российский бюджет.

Поставки российского газа в Китай по запущенному в 2019 году трубопроводу «Сила Сибири» продолжатся в ближайшие годы продолжатся с двузначными скидками, следует из прогноза социально-экономического развития РФ, который подготовило Минэкономразвития, заметил сайт The Moscow Times.

Согласно документу, на основе которого правительство верстает бюджет на ближайшую 3-летку, средняя цена газа для КНР в следующем году составит $261 за тысячу кубометров, что на 35% ниже текущих цен в Европе — $402 за тысячу кубов на лондонской бирже ICE.

В другие страны дальнего зарубежья газ «Газпрома», по прогнозу правительства, будет продаваться в следующем году по $340 за тысячу кубометров. Скидка для Китая составит, таким образом, 23%, а затем, согласно оценкам МЭР, будет ежегодно увеличиваться и достигнет 30%.

Так, в 2026 году цена для КНР составит $247,3 за тысячу кубов, в 2027 году — $235,4. На другие рынки дальнего зарубежья газ «Газпрома» будет поставляться по $330 за тысячу кубометров, следует из прогноза, который публикует Reuters.

С учетом объема поставок, который со следующего года выйдет на заложенные в контракте 38 млрд кубометров, китайские скидки обойдутся «Газпрому» в $3 млрд в следующем году, $3,1 млрд — в 2026-м и $3,6 млрд — в 2027-м, свидетельствуют расчеты журналистов. Накопленным итогом за три года Россия недополучит почти $11 млрд по сравнению с ценами на других рынках «Газпрома».

Экспорт российского трубопроводного газа, упавший в прошлом году до минимума с 1985 года, будет медленно расти, но останется вдвое ниже довоенных уровней, следует из прогноза МЭР: в этом году «Газпром» прокачает в дальнее зарубежье 80,4 млрд млрд кубометров, в 2025-м — 89,1 млрд, в 2026-м — 95,1 млрд, в 2027-м — 91,1 млрд.

Для сравнения: в 2021 году «Газпром» продал за рубеж 185 млрд кубометров газа, а в прошлом году поставки схлопнулись до 69 млрд кубов.

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