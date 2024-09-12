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В Беларусь идут сильные дожди

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  • 12.09.2024, 16:24
  • 4,724
В Беларусь идут сильные дожди

По всей стране будут грозы.

В пятницу, 13 сентября, по всей Беларуси (в том числе в Минске) ожидаются грозы, местами — сильные дожди. Синоптики предупреждают, что на большей части территории Гомельской и Могилевской областей сохранится «чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости)».

В ночные часы температура воздуха составит от +12 до +18 градусов (в столице — от +15 до +17), в дневные — от +20 до +26 (в Минске — 24-26 тепла, на востоке страны будет до +29).

Осадки прогнозируются и в выходные. Днем будет от +18 до +28 градусов.

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