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Президент Литвы: Смотрим на Беларусь без иллюзий

  • 12.09.2024, 17:04
Президент Литвы: Смотрим на Беларусь без иллюзий
Гитанас Науседа
Фото: Getty Images

Литовский президент назвал нашу страну «источником рисков».

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что союзница России Беларусь остается источником рисков, и Вильнюс будет требовать дальнейших ограничений против этого государства.

Об этом Науседа сказал на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в четверг, сообщает «Европейская правда».

Науседа отметил, что на территории Беларуси Россия проводит учения и осуществляет оттуда наступление на украинскую территорию. Также он напомнил, что режим Лукашенко организованно направляет нелегальных мигрантов на литовскую территорию в стараниях дестабилизировать ситуацию.

«Мы успешно противодействовали таким попыткам, но это не значит, что Беларусь не пробует делать этого и в дальнейшем. Но эти операции просто переместились к границе с Польшей, и ни Польша, ни ЕС не могут этого терпеть. Поэтому мы смотрим на это государство без иллюзий и понимаем, что это еще один источник рисков для всех нас», – подчеркнул Науседа.

Он добавил, что Литва всегда на форумах ЕС агитирует за то, чтобы в отношении Беларуси применялись те же санкции, как и в отношении России.

«Недавно в ЕС был принят еще один пакет санкций против Беларуси, и это не конец. Мы должны требовать еще более строгой оценки Беларуси, учитывая ситуацию», – сказал президент Литвы.

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