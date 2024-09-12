ЕЦБ понизил все три ключевые процентные ставки 12.09.2024, 17:55

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Это приведет к росту экономики в еврозоне.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании Совета управляющих в четверг, 12 сентября понизил все три ключевые процентные ставки в еврозоне. В частности, базовая процентная ставка уменьшится на 0,6% - до 3,65% годовых, а ставка по депозитам - на 0,25%, до уровня 3,5%, пишет «Немецкая волна».

Отмечается, что это решение ЕЦБ может способствовать росту экономики в еврозоне. Так, кредитование для компаний и частных клиентов станут более выгодными. Кроме того, понижение ключевых ставок может создать более благоприятные условия для инвестиций и стимулировать потребление. Опрошенные агентством Reuters экономисты также заявили, что ожидают очередного понижения базовой процентной ставки от ЕЦБ - до 3,25%.

В начале июня Европейский центробанк впервые с 2019 года снизил ключевую ставку в еврозоне с 4,5% до 4,25% годовых. Тогда это смягчение стало первым подобным шагом в денежно-кредитной политике с начала энергетического кризиса, вызванного войной России против Украины.

В настоящий момент потребительская инфляция в еврозоне составляет 2,2%, а базовая - 2,8% при целевом показателе ЕЦБ в 2%. При этом в Германии в августе рост потребительских цен обновил минимум с марта 2021-го и составил всего 1,9%, что эксперты связывают в первую очередь с удешевлением топлива. Базовая инфляция в ФРГ также ослабла до 2,8% - это самый низкий показатель с февраля 2022 года.

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