Цены на золото выросли до нового исторического максимума
- 12.09.2024, 18:16
С начала года золото подорожало более чем на 20%.
Цены на золото обновили рекордно высокий уровень. Стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) в 16:10 по Минску поднялась на 1,17%, до $2572,3 за унцию. Предыдущий рекорд был установлен в середине августа, тогда цена поднималась до $2570,4.
С начала 2024 года золото подорожало более чем на 20%. Спрос на драгоценный металл вырос на ожиданиях снижения процентной ставки ФРС США, активных покупок со стороны крупнейших центральных банков и роста интереса к активу-убежищу из-за усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке.