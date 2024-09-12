Российская теннисистка побила себя ракеткой на турнире в Мексике 5 12.09.2024, 18:22

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Вероника Кудерметова по ходу сета вела со счетом 5:0, но проиграла семь геймов подряд.

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал турнира серии WTA-500, который проходит в Гвадалахаре (Мексика).

Россиянка на стадии 1/8 финала проиграла Марии-Камиле Осорио-Серрано из Колумбии в трех сетах с результатом 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 5:7. При этом по ходу заключительного сета Кудерметова вела со счетом 5:0. Россиянке оставалось выиграть один гейм, чтобы выйти в четвертьфинал турнира, однако она проиграла семь геймов подряд.

После пятого проигранного гейма Кудерметова несколько раз ударила себя ракеткой по голове.

😳 Вероника Кудерметова несколько раз ударила себя по голове ракеткой во время финала в Мексике – россиянка вела 5:0 в решающем сете, но проиграла 7 геймов подряд и уступила победу



📹: wta pic.twitter.com/0h83ObwJ8y — Спортс" (@sportsru) September 12, 2024

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