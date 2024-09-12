Белорус стал лучшим сомелье Литвы 12.09.2024, 18:38

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Сомелье Ян Безручко, Литва, 9 сентября 2024 года.

Фото: t.me/W_in_V

Он рассказал, чего ему это стоило.

Победителем литовского конкурса сомелье стал белорус Ян Безручко, об этом он написал в своем телеграм-канале. Состязания ценителей вина проходили на английском языке, а в финале нужно было справиться с «настоящим ужином из четырех курсов в сопровождении вин».

Финал литовского конкурса сомелье прошел в понедельник, 9 сентября. По регламенту Международной ассоциации сомелье (ASI), соревнования проходили на английском языке в вильнюсском ресторане Neringa с настоящим ужином из четырех курсов в сопровождении вин, передает «Зеркало».

Белорусу Яну Безручко удалось выиграть конкурс на звание лучшего сомелье Литвы. Мужчина отмечал, что для победы сидел по ночам с конспектами, прочитал десятки книг, регулярно тренировался и даже «выгорел» с последующим обращением к психологу. Он признался, что столкнулся со стрессом, «дефицитом поддержки», а отношениям с близкими пришлось пройти «испытание на прочность».

«Но несмотря на это, я был рад, что прошел этот путь. И это было очень круто!» — писал Безручко.

Второе место в этом году занял Игнатий Семёнов из винного бара Somm. Третье место заняла Ореста Йокубаускайте из ресторана Pacai.

На конкурс продавались билеты за 69 евро с человека, их обладатели ужинали в ресторане в обычном режиме и одновременно смотрели финал соревнований. Участники выполняли свои прямые функции — обслуживали гостей: наливали им игристое, газировали и подавали белое вино, декантировали и разливали марочный портвейн на десерт.

Помимо этих заданий, участники исправляли ошибки в винной карте, вслепую угадывали спиртные напитки, демонстрировали свои навыки продаж, предлагая покупателям новое вино, выявляли дефекты вина, предлагали свои варианты вин к четырем обеденным блюдам, отвечали на супервопрос ценителя вина.

Теперь трое финалистов будут представлять Литву на чемпионате балтийских сомелье, который пройдет в начале октября.

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