Сикорский: Украина должна иметь право на удары западным оружием по РФ 12.09.2024, 18:48

Энтони Блинкен и Радослав Сикорский

Фото: Getty Images

Жертва агрессии имеет право обороняться.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина для защиты имеет право бить по территории России западным оружием.

Об этом сообщает «Радіо Свобода».

Во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном он сказал, что обеспечение безопасности Украины остается общим приоритетом Польши и США.

«Польша остается сторонником продолжения давления на российский режим с целью принудить его к окончанию войны против Украины. ... Мы, как Запад, должны продолжать поставки Украине передовых систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также снять ограничения на использование дальнобойного оружия. Мы убеждены в эффективности экономических санкций, а также призываем принять более решительные действия по конфискации замороженных российских активов», - подчеркнул Сикорский.

Министр считает, что Украина для защиты имеет право бить по территории России западным оружием.

«Жертва агрессии имеет право обороняться, имеет право сбивать средства воздушного нападения, которые ее атакуют. Поэтому считаю, что Украина имеет право использовать западное оружие для предотвращения военных преступлений», - добавил глава МИД Польши.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com