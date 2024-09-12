В Беларуси продают лимузин Volvo из кортежа главы ГДР Хонеккера 12.09.2024, 18:57

Как этот редкий автомобиль попал в Беларусь?

Уникальную машину выставили на продажу в Беларуси. Ее владелец рассказал изданию «Первый», что этот Volvo когда-то был в кортеже главы Германской Демократической Республики Эриха Хонеккера! Учитывая малый тираж, этих машин остались единицы в мире. Как этот редкий автомобиль попал в Беларусь?

Лимузин Volvo 264 TE 1978 года выпуска. 2,7-литровый бензиновый двигатель, автомат, полный привод. 150 тысяч километров пробега. На сайте объявлений его выставляли за 8300 долларов. Состояние, конечно, требует вложений. Но в отличном состоянии такую машину в Германии продают сегодня за 30 тысяч долларов.

А найти подобные в продаже можно крайне редко. Дело в том, что таких лимузинов было выпущено всего 335 штук. Выпускали их с 1977 по 1983 годы. И большинство из них купили для руководства тогда коммунистической Германской Демократической Республики, а также для спецслужб этой страны. Лидер ГДР Эрих Хонеккер ездил на подобном лимузине.

А этот «белорусский» откуда?

Корреспондент «Першага» связался с владельцем лимузина Сергеем, чтобы выяснить его историю. Оказалось, что у него несколько редких автомобилей. Он рассказал, что покупал Volvo 264 TE в России у бывшего генерала КГБ.

«Он говорил, что в советские времена служил в Германии, а этот автомобиль был кортеже сопровождения Хонеккера. А после объединения Германии (после 1990 года), был вывезен в Россию», — рассказал Сергей.

Так она и была в России, пока примерно лет 7 назад Сергей её не выкупил. Однако до восстановления дело не дошло, говорит владелец, потому что был занят другими, ещё более редкими автомобилями. В итоге он даже выставил машину в продажу, но теперь, говорит, надобность в этом отпала, нашёлся человек в Бресте, который займётся её восстановлением.

Сергей проехал на ней буквально несколько раз.

«Ощущение — как корабль. Конечно, эта машина устроена для комфорта задних пассажиров. Про её прошлое в спецслужбах свидетельствуют какие-то микрофоны, которые есть сзади. Я, если честно, даже не разбирался, что за они», — рассказал Сергей.

На фото машина, конечно, выглядит удручающе, долго стояла. Сергей говорит, что не входила в гараж. Но он уверяет, что перспективы на восстановление у неё есть.

Что известно про эти автомобили

В те годы Швеция считалась нейтральной страной. Возможно потому и обращали внимание на её автопром разные коммунистические режимы. Первые экземпляры Volvo 264 TE были построены в Швеции. А потом знаменитая компания Bertone в Италии выпустила 335 таких лимузинов. Большинство были чёрными или тёмно-синими.

Известно, что подобный лимузин был у короля Швеции Карла XVI Густава. Но большинство всё же уехало партийной и государственной элите Восточной Германии.

264TE (расшифровывается Top Executive) был создан на базе Volvo 264. Её удлинили до 5,6 метров. Салон стал семиместным. В стандартной комплектации стоял бензиновый двигатель 2,7 V6. Для правительственных моделей было спецоборудование — рация, синий маяк, холодильник, подслушивающие устройства.

Обивку салона сделали из непривычного плюша. Восточногерманские руководители не хотели кожу, потому что она походила на «плебейский» кожзам, распространённый тогда в авто этой страны.

На задних сиденьях были регулируемые светильники для чтения, а также регулятор громкости звука кассетной магнитолы. Дополнительно можно было заказать шторки и телефон.

А ещё был Volvo 264 TE landaulet — это версия такого лимузина с откидным верхом. Для парадов.

Кстати

В коллекции Сергея есть ещё один автомобиль Volvo. Тоже довольно редкий, потому что его называют одним из самых неудачных авто этой марки. Это модель 66 GL. Таких малолитражек было выпущено более 100 тысяч штук в 1975-1980 годах. Но осталось их очень мало.

Малютка Volvo 66 GL. Эта машинка была для простых людей. Её создали на базе DAF, когда Volvo выкупила большую часть акций легкового отделения этой компании.

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