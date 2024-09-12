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Politico: Столтенберг получит новую работу после окончания полномочий в НАТО

  • 12.09.2024, 19:13
Politico: Столтенберг получит новую работу после окончания полномочий в НАТО
Йенс Столтенберг

Он покинет пост генсека НАТО 1 октября.

Йенс Столтенберг 1 октября покидает пост генерального секретаря НАТО. В дальнейшем он будет возглавлять Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Об этом сообщает Politico.

По информации источника издания, ожидается, что Столтенберг вступит в должность главы Мюнхенской конференции по безопасности после ее следующего съезда в феврале 2025 года.

Нынешний руководитель форума безопасности Кристоф Гойсген занял эту должность только в 2022 году.

В то же время, многолетний президент Совета фонда Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер сохранит свой пост.

Отметим, бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг занимает должность генерального секретаря НАТО с 2014 года. Однако с 1 октября его в должности заменит бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

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