Politico: Столтенберг получит новую работу после окончания полномочий в НАТО 12.09.2024, 19:13

Йенс Столтенберг

Он покинет пост генсека НАТО 1 октября.

Йенс Столтенберг 1 октября покидает пост генерального секретаря НАТО. В дальнейшем он будет возглавлять Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Об этом сообщает Politico.

По информации источника издания, ожидается, что Столтенберг вступит в должность главы Мюнхенской конференции по безопасности после ее следующего съезда в феврале 2025 года.

Нынешний руководитель форума безопасности Кристоф Гойсген занял эту должность только в 2022 году.

В то же время, многолетний президент Совета фонда Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер сохранит свой пост.

Отметим, бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг занимает должность генерального секретаря НАТО с 2014 года. Однако с 1 октября его в должности заменит бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com