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Британское аэротакси успешно прошло первый этап испытаний

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  • 12.09.2024, 19:22
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Британское аэротакси успешно прошло первый этап испытаний

Прототип VX4 уже имеет 1500 предварительных заказов на сумму $6 млрд.

Британская компания Vertical Aerospace завершила первый этап испытаний своего прототипа аэротакси VX4, после чего акции компании выросли на 3,9%.

Об этом написало агентство Reuters.

Во время первого тестирования были проведены полеты с пилотом, а также наземные испытания.

В ходе этих испытаний было проверено 70 важных технических параметров, которые подтверждают безопасность аппарата в реальных условиях.

Сейчас компания готовится ко второму этапу тестирования. Он будет включать вертикальные взлеты и посадки, а также маневры на низких скоростях с использованием подъемной силы от пропеллеров.

Прототип VX4 уже имеет 1500 предварительных заказов на сумму $6 млрд от таких компаний, как Virgin Atlantic, American Airlines и Japan Airlines.

Компания Vertical Aerospace, которая была основана в 2016 году, разрабатывает VX4 как пилотируемый электрический летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) на четырех пассажиров.

Компания стремится изменить городскую мобильность, а для этого им нужно убедить общественность в безопасности таких летательных аппаратов.

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