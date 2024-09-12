Ведущие мировые компании и сервисы заявили о выходе с российского рынка

Ведущие мировые компании и сервисы заявили о выходе с российского рынка7
- 12.09.2024, 19:36
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Google, Microsoft и Notion.
В четверг, 12 сентября, ведущие мировые компании и сервисы объявили о выходе с российского рынка и введении новых ограничений для РФ. Среди них — Google, сервисы Slack и Notion.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины (МИД).
Как отметили в МИД, с 12 сентября мировые компании ввели такие меры:
Компания Google заблокировала регистрацию новых аккаунтов по российским номерам и лишила российских блогеров возможности получать доход через AdSense.
Atlassian, Jira, Trello и Confluence объявили о полном уходе с российского рынка.
Сервис Notion, который используют для организации работы и управления проектами, также с 12 сентября недоступен в России.
Сервис Miro не будет обслуживать российских и белорусских пользователей.
Компания Microsoft будет отключать российских пользователей от своих облачных сервисов.
Сервис Slack также выходит с российского рынка.
Системы CAD, Autodesk вышли из России, а SAP и Oracle покинули ERP-рынок страны.
В МИД отметили, что в ноябре 2022 года санкционная группа Ермака-Макфола предложила IT-санкции против России.
9 сентября сообщалось, что российские интернет-пользователи начали жаловаться на невозможность создать новый Google-аккаунт, используемый для доступа в электронную почту Gmail и онлайновые сервисы компании.
12 сентября вступили в силу антироссийские санкции, введенные США в июне 2024 года. Страна, в которой базируется немало крупных технологических компаний, запретила предоставлять пользователям из России услуги в сфере ИТ и программного обеспечения. Речь идет об ИТ-консультациях, услугах по проектированию, IT-поддержке, облачных услугах и тому подобное.