Белорусский айтишник отнес технику с работы в ломбард, чтобы отыграться в казино 1 12.09.2024, 19:53

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Отыграться не получилось.

Работник одной из минских IT-компаний вынес со склада 11 ноутбуков Apple и другую рабочую технику, чтобы отыграться в казино, подробностями случая поделились в милиции.

В милиции рассказывают, что мужчина на протяжении полугода делал ставки в онлайн-казино. Проиграв там все свои деньги, захотел отыграться и вынес со склада фирмы 11 ноутбуков, телефон и стационарный компьютер, которые потом сдал в ломбард. Вырученные деньги также проиграл в азартных играх.

— Он был хороший специалист, вопросов к нему никогда не возникало. В середине 2024 года у нас был запланирован выход новой команды, поэтому заранее была закуплена техника. Когда нужно было выдать технику, открыли коробки — в коробках ничего не было. Как выяснилось позднее, сотрудник тайно доставал технику из коробок и ставил их на прежнее место — поэтому внешне казалось, что имущество на месте и все в порядке. Возможно, он рассчитывал, что, когда обнаружится пропажа, записи с камер видеонаблюдения будут перезаписаны, — рассказывает представитель IT-компании.

Общая сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.

Сообщается, что задержанный раньше привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Возбуждены уголовные дела по факту кражи.

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