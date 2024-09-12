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The Times: Байден может разрешить наносить удары Storm Shadow по территории России

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  • 12.09.2024, 20:01
  • 1,330
The Times: Байден может разрешить наносить удары Storm Shadow по территории России

США могут разрешить использовать британские и французские ракеты, но не свои.

Президент США Джо Байден может позволить наносить удары по территории РФ британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow, сообщает The Times.

Согласно двум источникам издания, США могут разрешить Украине использовать британские и французские ракеты, но не свое собственное оружие большей дальности на территории России.

В материале говорится, что Байден может решить дать президенту Зеленскому зеленый свет на использование ракет Storm Shadow и их французского аналога, ракет Scalp, для поражения целей на территории России на том основании, что Великобритания и Франция поддерживают такой шаг.

Однако США не позволят Украине запустить свою самую дальнобойную версию ATACMS — баллистическую ракету — по целям за границей, надеясь предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.

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