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В Минске с аукциона продают туалет

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  • 12.09.2024, 20:03
  • 1,874
В Минске с аукциона продают туалет

Сумма невероятная.

В Минске выставили на торги общественный туалет в парке 40-летия Октября.

Причем это не первая попытка избавиться от неэксплуатируемого отхожего места.

Новый аукцион проведут до 30 сентября. Стартовая сумма – Br130,8 тыс.

Примечательно, что этот туалет в 2009 году планировали превратить в рыбный ресторан. Такое разрешение выдали власти, но с «сохранением в составе общественного туалета».

Заведение общественного питания так и не появилось. А здание 1986 года постройки снова в продаже.

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