В Минске с аукциона продают туалет

В Минске с аукциона продают туалет2
- 12.09.2024, 20:03
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Сумма невероятная.
В Минске выставили на торги общественный туалет в парке 40-летия Октября.
Причем это не первая попытка избавиться от неэксплуатируемого отхожего места.
Новый аукцион проведут до 30 сентября. Стартовая сумма – Br130,8 тыс.
Примечательно, что этот туалет в 2009 году планировали превратить в рыбный ресторан. Такое разрешение выдали власти, но с «сохранением в составе общественного туалета».
Заведение общественного питания так и не появилось. А здание 1986 года постройки снова в продаже.