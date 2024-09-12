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«А как жить с зарплатой 700 рублей?»

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  • 12.09.2024, 20:16
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«А как жить с зарплатой 700 рублей?»

Белоруска показала траты за месяц — это вызвало бурное обсуждение.

Белоруска посчитала, сколько ее семья потратила в августе, и рассказала в TikTok, на что ушли деньги. Это вызвало разную реакцию комментаторов.

В августе Иванна (имя изменено) вела учет расходов своей семьи, которая состоит из четырех человек — двоих взрослых и двоих детей. Как она указала, «плюс кот». Своими подсчетами она поделилась в TikTok. По ее словам, семья за месяц потратила около 4540 рублей. Но стоит отметить, что в эту сумму белоруска включила не только траты, но и сбережения, пишет «Зеркало».

Самой большой статьей расходов оказались продукты. На них в августе семья потратила примерно 1000 рублей. Но еще больше семья отложила: купили 400 долларов, на что выделили около 1300 рублей.

Другие траты были меньше:

270 рублей семья заплатила по картам рассрочки;

230 рублей ушли на квартплату (коммунальные и т. д.);

90 рублей — мобильная связь;

250 рублей в месяц женщина выделила на маникюр, педикюр и косметолога;

720 рублей потратили на одежду (готовили детей к школе);

140 рублей — хозтовары;

140 рублей ушли на топливо для двух автомобилей;

200 рублей выделили на детские развлечения;

по 50 рублей отложила на сбережения для детей (в сумме 100 рублей);

100 рублей ушло на различные другие цели.

Если отнять от этой суммы сбережения, то траты в среднем на члена семьи получаются в размере 785 рублей.

Тем не менее мнения комментаторов разделились: одни удивлялись большим расходам, а другие, наоборот, тому, как семье удается тратить не так много на питание.

Вот некоторые комментарии:

«Ну, красиво жить не запретишь, что тут сказать, копилка 400 и бьюти каждый месяц, недурно».

«На четвертом пункте моя зарплата закончилась».

«Как вы тратите на еду, на четверых всего лишь 1000!!! Научите меня! Один поход в магазин — 45−60 рублей. И это на один день. Нас тоже четверо (я, муж, двое подростков). Мы не поедаем икру. Все по стандарту. Не понимаю».

«Я вам позавидовала белой завистью, 140 рублей на два автомобиля. У нас на два уходит от 200 до 300 в месяц».

«Меня удивляют комменты по типу „половину можно убрать“. Человек работает, чтоб жить хорошо, зачем ему что-то убирать? И по поводу зарплаты: всем бы такую».

«Уйдя в декрет, потеряли 800 рублей дохода в семью, но ничего не изменилось вообще. Сделали вывод, что тупо прос**али 800 рублей».

«Так это если машины не ломались и не болел никто. Без свадеб и праздников. В Беларуси жить очень дорого».

«У меня почти такой же список. Только вместо откладывания в коробочку почти 600 рублей аренды плачу. И не слушайте тех, кто говорит, что половину пунктов можно убрать. Пусть уберут свое мнение и идут работать».

«Если я август подытожу, у мужа, налоговой, Следственного комитета и ОБЭП ко мне возникнут большие вопросы».

«А как жить с зарплатой 700 рублей? А ведь такие, как у вас, зарплаты не у многих».

«Как мы выживаем на 1200 рублей — семья из четырех человек? Коробочек, бьюти и развлечений у нас, конечно же, нет».

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