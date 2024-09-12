Беларусь накроет мощная магнитная буря
- 12.09.2024, 20:39
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Названы даты и время.
Сильнейшая магнитная буря накроет Землю в пятницу, 13 сентября.
Об этом сообщается в Telegram-канале ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.
Ожидаются сильные бури класса G2. Причем на Солнце за последние несколько дней произошло несколько вспышек.
Отмечается, что пик активности придется на ночь с 13 на 14 сентября, когда до нашей планеты дойдет плотное ядро облака.
«Сила бури в максимуме пока ожидается умеренная – уровень 1-2 по 5-балльной шкале (вероятность такого сценария – около 70%)», – говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.
По оценкам ученых, количество солнечных вспышек будет расти. Все дело в том, что Огненная планета приближается к пику активности, который наступит в 2025 году.