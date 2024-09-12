В Нидерландах испытали вакуумный поезд 12.09.2024, 21:17

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Он передвигался с помощью магнитной левитации.

Европейский центр вакуумного транспорта выполнил первый тестовый запуск вакуумного поезда в Нидерландах. Об этом сообщила нидерландская компания Hardt Hyperloop.

Транспортное средство проехало 90 метров трубы из 420 возможных, развив скорость до 30 километров в час. Прототип поезда передвигался с помощью магнитной левитации.

На следующем этапе испытаний специалисты хотят разогнать поезд до 80–100 километров в час и протестировать возможность смены полос движения в условиях низкого давления.

А в будущем нидерландская компания намерена увеличить скорость до 700 километров в час.

Концепция вакуумного поезда появилась еще в 1909 году. А в 2012 году проект сверхскоростного транспорта Hyperloop предложил Илон Маск. По его задумке, поезда-капсулы должны передвигаться по тоннелям, внутри которых близкое к вакууму давление.

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