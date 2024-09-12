В Минске водителям предоставят бесплатный проезд в общественном транспорте
- 12.09.2024, 21:31
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Когда?
В Минске водителям предоставят бесплатный проезд в общественном транспорте 22 сентября, пишет БелТА.
Это связано с проведением акции «День без автомобиля: Беларусь за чистый воздух», в рамках которой в воскресенье, 22 сентября, Минсктранс и Минский метрополитен предоставят право бесплатного проезда водителям в общественном транспорте при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства.
К слову, в 2023-м правом бесплатного проезда в метро в День без автомобиля воспользовались свыше 12 тысяч человек.
— Думаю, бесплатным проездом в общественном наземном транспорте воспользовалось не меньшее количество граждан, — отметил председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Валентин Шатравко.
Еще традиционно в День без автомобиля проведут акцию «На работу на велосипеде», когда велосипедистам будут бесплатно раздавать фрукты в четырех точках города: около входа в Центральный ботанический сад НАН, около «Минск-Арены» на стороне велодорожки, на улице Притыцкого около зданий 27-29, а также около многоуровневого паркинга на проспекте Дзержинского, 13.