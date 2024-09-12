Украинские десантники отразили российский штурм из 46 единиц бронетехники 2 12.09.2024, 21:35

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Видеофакт.

46-я отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВСУ 12 сентября опубликовала в Facebook видео отражения российского штурма из 46 единиц техники.

В бригаде рассказали, что 12 сентября российским оккупантам «пришло в голову установить очередной рекорд».

«Четыре волны штурмов с 5.45 до полудня на позиции батальонов нашей бригады должны были, по замыслу врага, проломить оборону украинских десантников. Танки, БТР, БМП, пехота на мотоциклах – в общей сложности на нас перло 46 единиц бронированных и не очень транспортных средств», – говорится в сообщении.

И «рекорд был установлен», подчеркнули в 46-й ОАЭМБр.

«Такого количества уничтоженной и поврежденной за один день вражеской техники на направлении ответственности 46-й бригады действительно не было. Из 46 точным огнем из всех имеющихся средств поражения побратимы уничтожили 15 единиц (девять БМП, два танка, два БТР и два мото) и вывели из строя 11 БМП», – сказано в сообщении.

Кто же из оккупантов успел вовремя скрыться – тем повезло, но ненадолго, уверяют десантники.

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