Умеров: F-16 в украинском небе станет больше 2 12.09.2024, 21:48

Рустем Умеров

К обучению украинских пилотов присоединилась Румыния.

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил в Facebook 12 сентября, что провел плодотворный телефонный разговор с министром обороны Румынии Анджелом Тилваром.

По словам Умерова, ключевой темой беседы было усиление защиты украинского неба от российских ракет и дронов.

«В скором времени Украина получит от румынских партнеров новую систему противовоздушной обороны Patriot, – написал министр. – F-16 в украинском небе тоже станет больше: группа наших пилотов уже проходит подготовку в Румынии».

Тилвар в разговоре с Умеровым подтвердил готовность Румынии предоставить условия украинским пилотам для начала практической подготовки в Европейском учебном центре F-16 в Фетешти, рассказали в минобороны Румынии.

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