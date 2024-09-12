Литва вложила €10 млн в производство украинской дальнобойной ракеты «Паляниця» 1 12.09.2024, 22:07

Об этом сообщил президент Литвы.

Литва ищет новые возможности для усиления противовоздушной обороны Украины, защищающейся от агрессии России. Об этом президент Литвы Гитанас Науседа сообщил 12 сентября во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским, запись которой президент Украины опубликовал в Telegram.

По его словам, речь о приобретении и передаче силам обороны дополнительных систем ПВО малой дальности. Кроме того, Литва инвестировала €10 млн в производство украинской дальнобойной ракеты оружия «Паляниця».

«Мы изучаем возможность приобретения ЗРК малой дальности. Надеюсь, что в течение двух-трех недель мы получим положительный результат и сможем как можно быстрее передать эти системы украинцам», – сказал он.

Литва призывает союзников немедленно поставить Украине новые истребители и системы ПВО, а также ракеты большой дальности и разрешить использовать их по территории РФ, отметил Науседа на пресс-конференции.

О том, что Украина получит €10 млн от Литвы на закупку ракет украинского производства «Паляниця», 6 сентября по итогам заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» сообщил уже бывший глава Минстратегпрома Александр Камышин.

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