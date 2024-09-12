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Литва вложила €10 млн в производство украинской дальнобойной ракеты «Паляниця»

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  • 12.09.2024, 22:07
Литва вложила €10 млн в производство украинской дальнобойной ракеты «Паляниця»

Об этом сообщил президент Литвы.

Литва ищет новые возможности для усиления противовоздушной обороны Украины, защищающейся от агрессии России. Об этом президент Литвы Гитанас Науседа сообщил 12 сентября во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским, запись которой президент Украины опубликовал в Telegram.

По его словам, речь о приобретении и передаче силам обороны дополнительных систем ПВО малой дальности. Кроме того, Литва инвестировала €10 млн в производство украинской дальнобойной ракеты оружия «Паляниця».

«Мы изучаем возможность приобретения ЗРК малой дальности. Надеюсь, что в течение двух-трех недель мы получим положительный результат и сможем как можно быстрее передать эти системы украинцам», – сказал он.

Литва призывает союзников немедленно поставить Украине новые истребители и системы ПВО, а также ракеты большой дальности и разрешить использовать их по территории РФ, отметил Науседа на пресс-конференции.

О том, что Украина получит €10 млн от Литвы на закупку ракет украинского производства «Паляниця», 6 сентября по итогам заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» сообщил уже бывший глава Минстратегпрома Александр Камышин.

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