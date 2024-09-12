Польские ученые назвали удивительные преимущества ежевики для здоровья 12.09.2024, 22:17

Какое действие оказывает ягода на организм.

Ежевика — ее плоды, листья и даже корни — содержат полифенолы, витамины и минералы, которые обладают противовоспалительным, антиоксидантным действиями. О пользе растения в исследовании, опубликованном в журнале Agriculture, рассказали польские ученые.

Разнообразный фитохимический профиль ежевики может способствовать эффективному лечению различных хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые болезни и диабет. Богатая флавоноидами и полифенолами ягода является источником биологически активных соединений, которые можно использовать как для профилактики, так и для лечения различных заболеваний, особенно связанных с окислительным стрессом, говорят эксперты.

Согласно обзору, употребление сока ежевики также снижает риск заболеваний почек и инфекций мочевыводящих путей. Более того, экстракт ягоды оказывает успокаивающее действие на организм, подавляя диарею и уменьшая уровень воспаления.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com