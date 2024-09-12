закрыть
12 сентября 2024, четверг, 22:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Польские ученые назвали удивительные преимущества ежевики для здоровья

  • 12.09.2024, 22:17
Польские ученые назвали удивительные преимущества ежевики для здоровья

Какое действие оказывает ягода на организм.

Ежевика — ее плоды, листья и даже корни — содержат полифенолы, витамины и минералы, которые обладают противовоспалительным, антиоксидантным действиями. О пользе растения в исследовании, опубликованном в журнале Agriculture, рассказали польские ученые.

Разнообразный фитохимический профиль ежевики может способствовать эффективному лечению различных хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые болезни и диабет. Богатая флавоноидами и полифенолами ягода является источником биологически активных соединений, которые можно использовать как для профилактики, так и для лечения различных заболеваний, особенно связанных с окислительным стрессом, говорят эксперты.

Согласно обзору, употребление сока ежевики также снижает риск заболеваний почек и инфекций мочевыводящих путей. Более того, экстракт ягоды оказывает успокаивающее действие на организм, подавляя диарею и уменьшая уровень воспаления.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип
Родной язык Путина
Родной язык Путина Виталий Портников
Речь стареющего кремлевского мечтателя
Речь стареющего кремлевского мечтателя Владимир Пастухов
Лукашенко такого не ожидал
Лукашенко такого не ожидал Валерий Карбалевич